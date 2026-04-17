El Ayuntamiento de Palma refuerza los operativos contra la venta ambulante ante el inicio de la temporada turística

Presentación de la campaña 'Lo que compras lo pagamos todos' en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reforzado los operativos contra la venta ambulante ante el inicio de la temporada turística, con la intensificación de dispositivos y la planificación de actuaciones específicas para hacer frente a estas prácticas.

Así lo ha anunciado este viernes el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, durante la presentación de la campaña 'Lo que compras lo pagamos todos', en contra de la venta sin licencia en espacios públicos.

Bauzá ha indicado que la actuación municipal combina la intervención con un enfoque "preventivo y disuasorio", con el objetivo de anticipar conductas y reducir la presencia de venta ambulante en las calles. Según ha añadido, ya se están realizando actuaciones en zonas de Palma como Antoni Maura, plaza Major, San Miquel y Playa de Palma.

Según ha detallado, entre junio y septiembre de 2025, se llevaron a cabo alrededor de 1.300 actuaciones relacionadas con la venta ambulante, y se levantaron 31 actas contra compradores.