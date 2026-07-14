El Ayuntamiento de Palma suma un centenar de nuevas viviendas con cambios de uso y la construcción de un bloque de pisos

Archivo - Bloque de pisos en construcción - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha autorizado el cambio de uso de locales y oficinas en viviendas, que junto con el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de un bloque de pisos en Son Gotleu, supone la creación de un centenar de viviendas.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Centro Histórico y la Gerencia de Urbanismo, celebradas este martes.

El representante municipal ha resaltado que con estas actuaciones el Ayuntamiento continúa en la tramitación para favorecer la incorporación de viviendas al mercado residencial y "dar respuesta a una de las necesidades de la ciudad".