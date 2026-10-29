El Ayuntamiento de Palma traslada un mensaje de "tranquilidad" a los comerciantes ante la protesta de Blocus Mallorca

Representantes del Ayuntamiento de Palma y de los comerciantes reunidos este jueves ante la protesta de Blocus Mallorca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los representantes de las patronales del comercio Afedeco y Pimeco, ante la protesta convocada para este viernes en Palma por Blocus Mallorca.

El quinto teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá de Keizer, y la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, han mantenido este jueves una reunión con la vicepresidenta de Pimeco, Paquita Bonnín, y el representante de Afedeco y la CAEB Toni Vilella.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que los representantes municipales les han recordado que la Policía Local de Palma actúa de manera "permanente" para garantizar la seguridad en la ciudad y que se mantiene "vigilante" y "en coordinación" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De esta manera, han apuntado que acudirán de "inmediatamente" ante cualquier incidencia que pueda producirse ante la previsión de esta movilización. En esta misma línea, el Ayuntamiento de Palma ha solicitado a Delegación del Gobierno en Baleares que disponga de "los recursos necesarios".