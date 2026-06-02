El Ayuntamiento de Palma tratará de mediar con la propiedad de la villa de La Vileta para su conservación

Casa con torre en la Vileta (Palma). - ARCA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha adelantado su intención de mediar con la propiedad y la dirección de las obras para conservar la villa con torre de La Vileta.

Así lo ha confirmado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, al ser preguntado en rueda de prensa por las críticas de la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) por la intención de la propiedad de demoler lo que consideran como una casa "singular".

Aún así, ha reconocido que una vez concedida la licencia de demolición, los propietarios no tendrían motivo por el que atender a las reclamaciones de la corporación municipal.

Fidalgo ha resaltado que el edificio en cuestión no está catalogado, mientras que el de enfrente sí por lo que los técnicos deberían haberlo visto en la revisión de ese otro inmueble.

De hecho, ha recalcado que esta casa "nunca" ha sido objeto de este tipo de distinción en ninguna de las revisiones del catálogo municipal y la última que se hizo fue en 2023. Además, ha sostenido que cuando se tramitó la licencia de demolición ARCA no se opuso a esta actuación en su momento.

En ese sentido, ha sugerido que pese a que los gustos podrían invitar a mantener algunos elementos arquitectónicos, cuando un particular solicita esta licencia y cumple con los requisitos, la Administración "no tiene herramientas para desestimar dicha solicitud".

Fidalgo también se ha referido a la posibilidad de recuperar parte el catálogo municipal sobre lo que se ha posicionado en contra por las "incongruencias infinitas" que contenía, como que "las fichas del catálogo no se correspondía con los inmuebles descritos".

Al mismo tiempo, ha mantenido que los técnicos municipales se negarían suscribir este catálogo parcial por las "deficiencias" del contrato con la empresa concesionaria que se tramitó.