El Ayuntamiento de Palma verificará si la nueva gasolinera de La Ribera cuenta los permisos necesarios

Alertan que una nueva gasolinera en la Playa de Palma está abierta desde el pasado viernes sin licencia de actividad - ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA RIBERA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma verificará si la gasolinera abierta el pasado viernes en La Ribera cuenta con los permisos correspondientes para desarrollar su actividad.

Lo ha dicho la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

Este pasado martes la Asociación de Vecinos de La Ribera de Playa de Palma advirtió que la nueva gasolinera de la zona estaba abierta desde hacía días pese a carecer de la correspondiente licencia de actividad.

Preguntada al respecto, la regidora ha asegurado que, en base a la información de la que dispone el departamento de Urbanismo, la gasolinera dispone de licencia de obras y de un informe favorable de actividades.

Esto es así, ha explicado, porque en el momento en el que se solicitaron y se otorgaron ambas autorizaciones la parcela sobre la que se levanta la gasolinera "no se encontraba ubicada en una zona inundable" y, por lo tanto, el planeamiento urbano permitía ese uso.

"En este momento se está verificando el cumplimiento de todos los trámites posteriores y la presentación de toda la documentación. Una vez revisado, se adoptarán las medidas para que, si se demostrara que se ha iniciado la actividad sin los permisos correspondientes, se impongan las sanciones y la finalización de la actividad", ha anunciado.

Podría darse el caso de que, pese a contar con licencia de obra y un informe favorable de actividades, los responsables de la gasolinera no hubieran aportado un certificado de final de obra.

Una vez se hace llegar este documento, los técnicos municipales deben comprobar que las actuaciones llevadas a cabo se corresponden con las autorizadas en la licencia y solo en ese caso se permite el inicio de la actividad.

LOS VECINOS PIDEN LA RETIRADA

Cabe recordar que los vecinos de La Ribera presentaron una instancia al Ayuntamiento en la que pedían una revisión de la licencia y la retirada de la gasolinera.

Lo hicieron alegando que era posible que la instalación no dispusiera de los permisos necesarios en materia de recursos hídricos, teniendo en cuenta que se encuentra cerca de la zona húmeda natural protegida de Ses Fontanelles.

A finales de octubre, han explicado desde la asociación, el Ayuntamiento les dio acceso al expediente de obra y, tras analizarlo, detectaron "deficiencias" en la construcción de la gasolinera.

Así, presentaron una instancia el pasado 3 de diciembre exponiendo las deficiencias, sobre la hasta ahora no han recibido respuesta. Igualmente, al ver que la gasolinera estaba abierta, desde la asociación han contactado este martes con Cort y, han asegurado, ha confirmado que no dispone de licencia.

En concreto, argumentaron que el hormigón que indica el proyecto "parece que no es adecuado" según normativa, ya que por sus características no garantiza la impermeabilización total ante una posible fuga. Esto, advirtieron, podría ser un grave contaminante de las aguas y el suelo subterráneos.

Por otro lado, remarcaron que la gasolina se construye en una zona inundable y que los técnicos consultados por la asociación vecinal "no garantizan la seguridad".