El Ayuntamiento realoja a 36 vecinos afectados por la explosión de Eivissa

Un policía local inspecciona el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha realojado este martes por la noche a 36 vecinos afectados por la explosión registrada en una vivienda de la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, ha explicado que el arquitecto municipal ha acudido al lugar y ha confirmado que estructuralmente el edificio "está bien", por lo que se espera que los vecinos puedan regresar a sus viviendas de forma programada.

Triguero, tras el suceso, explicó que en el edificio del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en el que se produjo la explosión se estaba haciendo una remodelación. También confirmó que el arquitecto municipal había acudido al lugar y había certificado que estructuralmente el edificio estaba "bien".

HERIDOS

Cabe recordar que cuatro personas resultaron heridas en el siniestro y que, una de ellas, una joven de 21 años ha sido trasladada este miércoles de madrugada a la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia. Además, continúa en observación en Urgencias de Can Misses el varón de 23 años también herido, quien permanece estable dentro de la gravedad.

Una mujer de 45 años está en estado crítico en la UCI y el cuarto herido, un joven de 21 años y nacionalidad española, permanece ingresado con fracturas y politraumatismos en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Eivissa.