El Ayuntamiento de Sant Josep descarta un impacto medioambiental por el yate incendiado y limpiará los restos

El Ayuntamiento de Sant Josep descarta un impacto medioambiental por el yate incendiado - AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hundimiento del yate que se incendió el pasado viernes no ha provocado ningún impacto medioambiental y activará la limpieza de los restos de la embarcación.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Sant Josep en una nota de prensa, este domingo se ha hecho una inspección técnica en la zona de sa Sal Rossa y la Xaranga para evaluar el impacto de los restos del yate.

Tras el análisis, las administraciones han determinado que la situación no presenta peligro para la ciudadanía ni tiene ninguna incidencia relevante para el medio ambiente.

Por ello, la playa se ha reabierto con normalidad después de las restricciones preventivas esta misma mañana. "Ahora mismo las condiciones del baño y del uso de la playa son seguras tanto para bañistas como para el medio ambiente", ha dicho el alcalde, Vicent Roig.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha afirmado que no hay un vertido de combustible pesado, ya que la mayoría se consumió durante el incendio, pero sí que hay una película muy fina que con el viento y el mar se va evaporando.

El Ayuntamiento ha subrayado que, a pesar de la ausencia de riesgo, activará este lunes un dispositivo de limpieza manual para retirar residuos sólidores derivados del siniestro.

Cabe recordar que dos jóvenes resultaron heridos leves al arder un yate en el que viajaban seis personas en la bocana del puerto de Eivissa.

El incendio a bordo de la embarcación, según informó el SAMU 061, ocurrió sobre las 19.56 horas de este viernes. A bordo del yate, de varios metros de eslora, viajaban seis personas, entre ellas el capitán, un ayudante y dos menores de edad.

La embarcación de Salvamento Marítimo que se estaba ocupando de las tareas de extinción del incendio arrastró el yate mar adentro al considerar que era insalvable.

Por el momento se desconocen las causas del incendio y las circunstancias en las que se ha producido. De la investigación de los hechos se está ocupando la Guardia Civil.

Las primeras pesquisas, según indicaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, apuntan a que el fuego se inició en la sala de máquinas de la embarcación.