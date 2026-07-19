El Ayuntamiento de Santa Maria muestra su rechazo a las agresiones LGTBI-fóbicas ocurridas en sus fiestas patronales

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PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Maria del Camí ha mostrado su rechazo a las agresiones LGTBI-fóbicas producidas este fin de semana durante la celebración de las fiestas patronales y ha ofrecido su apoyo y acompañamiento a las personas agredidas, insultadas y discriminadas.

El Consistorio ha respondido de este modo a un comunicado emitido por la Coordinadora Antifeixista de Mallorca, en el que explicaba que dos DJ tuvieron que suspender sus actuaciones por insultos homófobos y agresiones a las personas que les defendieron.

En un comunicado, la corporación local ha reivindicado que Santa Maria es un pueblo "diverso, inclusivo, acogedor y abierto", donde todas las personas tienen derecho a vivir "en libertad, con seguridad y respeto", según ha indicado en un comunicado.

"Santa Maria no tolerará, ni ahora ni nunca, ninguna conducta LGTBI-fóbica, machista o contraria a los derechos humanos y las libertades fundamentales", han aclarado.

Así, han apuntado que los hechos de este sábado "no se pueden volver a repetir", por lo que han pedido mantener el "compromiso compartido" entre el Ayuntamiento y la ciudadanía de hacer de Santa Maria "un ejemplo de convivencia, civismo y respeto".

Por este motivo, han añadido que la institución municipal seguirá impulsando acciones de prevención, sensibilización e intervención ante cualquier forma de violencia o discriminación.

Sin embargo, han puntualizado que esto es una "responsabilidad colectiva", ya que entienden que "solo con la implicación de todo el mundo se podrá prevenir estas situaciones y construir un pueblo donde el odio y la intolerancia no tengan cabida".

El Ayuntamiento ha defendido que trabajará para que todas las personas puedan vivir y disfrutar de Santa Maria con "libertad, seguridad y dignidad".