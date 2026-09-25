El Ayuntamiento simula un accidente náutico entre un velomar y una moto acuática en una zona de baño de Playa de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Playa de Palma ha acogido este viernes un simulacro general de actuación en situaciones de emergencia, organizado dentro del marco de los criterios contemplados en el Plan de Salvamento y Socorrismo de las playas de Palma, en el que se establece la necesidad de desarrollar ejercicios prácticos que permitan comprobar el grado de preparación y coordinación de los diferentes departamentos y recursos previstos en estos casos.

Así lo ha explicado este viernes el Ayuntamiento, que ha indicado que en el simulacro, que se ha llevado a cabo en una zona de baño localizada a 50 metros de la línea de costa, han intervenido efectivos y fuerzas operativas de la Policía Local de Palma, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, además del servicio de socorristas.

La simulación ha planteado un accidente náutico entre un velomar y una moto acuática, con el balance de cuatro víctimas, tres con pronóstico grave, una de ellas inconsciente por ahogamiento, otra con politraumatismos, y una tercera con un miembro amputado. La cuarta víctima sólo registró heridas superficiales.

La colisión se ha producido cuando, en el transcurso de una peligrosa maniobra, realizada a gran velocidad, el conductor de la moto acuática ha perdido el control y ha impactado contra el velomar, donde se encontraban dos ocupantes.

Dentro del guión del ejercicio, un socorrista, situado en un punto estratégico de vigilancia, ha sido el primero en dar la alerta, que rápidamente se ha transmitido a las instancias oportunas para activar la respuesta coordinada de los recursos de salvamento disponibles.

Las víctimas han sido trasladadas a una zona segura antes de recibir los primeros cuidados médicos de emergencia. Seguidamente, se ha realizado la operación de evacuación de los heridos graves a un centro hospitalario mediante una embarcación semirrígida del servicio de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento.

En el transcurso del simulacro, han intervenido, entre otros recursos, una moto de agua, una embarcación semirrígida, una tabla de rescate, tres torpedos de rescate, dos equipos de oxigenoterapia, un vehículo de intervención rápida y una ambulancia de Soporte Vital Básico.