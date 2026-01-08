El Ayuntamiento de Valldemossa licitará de nuevo el servicio de la 'escoleta' municipal

De izquierda a derecha, el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer. - CAIB

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valldemossa sacará a concurso de liciticación otra vez el servicio de la 'escoleta' municipal, tras el conflicto con la anterior concesionaria en el que se llegó a plantear el cese de la actividad por impagos de la concesionaria a las trabajadoras.

Así lo ha indicado el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres, al ser preguntado tras la audiencia que ha mantenido este jueves con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

En ese sentido, ha apuntado que durante las vacaciones de Navidad se han hecho reparaciones en la carpintería y reparaciones. Consultado por si el Consistorio se podría plantear hacer una convocatoria pública de empleo para municipalizar el servicio, ha indicado que también lo evaluarán porque, a su juicio, este asunto "se tiene que resolver de una vez para siempre".

Otros de los temas que han tratado es la adecuación del puerto de Valldemossa, la posibilidad de construir viviendas sociales, actuaciones en la Cartoixa o la sequía que ha sufrido la localidad en verano, aunque se ha mostrado "contento" por las ayudas que ha anunciado el Govern para cubrir el gasto de los municipios con los camiones cisterna.

Torres ha recalcado que "siempre" le ha preocupado la suficiencia hídrica en el municipio y, pese a que "nunca" habían tenido problemas, este año sí los han tenido, por lo que se ha hecho necesaria la contratación de camiones cisterna para "ayudar" al pozo.