El balance de atenciones por el eclipse en Baleares se cierra con siete lesiones oculares leves

Una persona durante el eclipse solar total de 2026. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de atenciones oftalmológicas por el eclipse se ha cerrado en Baleares con siete lesiones oculares leves.

Fuentes del IBSalut han explicado a Europa Press que hasta el pasado martes se atendió en las urgencias oftalmológicas de los hospitales públicos de Baleares a 28 pacientes.

De estos, 21 quedaron en sospechas y fueron descartados y sí que se determinaron siete casos con lesiones oculares leves, ninguna de ellas una retinopatía, que era el principal riesgo por una mala observación del fenómeno astronómico.

Desde el IBSalut han puesto en valor la campaña de sensibilización desarrollada en los días previos por las instituciones así como la labor de los medios de comunicación.