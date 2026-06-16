Baleares se abre a estudiar que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha mostrado abierta a estudiar acciones como la impulsada por la Comunidad de Madrid para que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar desde que se acredite el embarazo.

"Estamos abiertos a estudiar otras posibles acciones, como ha podido impulsar la Comunidad de Madrid, pero siempre encaminadas a la protección de la familia, al apoyo a la maternidad y teniendo muy en cuenta la realidad y las necesidades concretas y específicas de las familias de Baleares", ha dicho.

Así se ha expresado Fenández en el pleno de este martes al ser preguntada por la diputada Idoia Ribas, quien ha exigido al Govern que apruebe la misma medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La consellera ha relatado varias medidas del Govern de Marga Prohens dirigidas a las familias, entre ellas la ley de conciliación, la gratuidad de la etapa 0-3, la financiación del ocio adaptado o medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

"Usted comenta medidas puntuales que no tienen nada que ver con la medida", ha reprochado Ribas, para después reclamar al Govern que sea "más resolutivo y adopte medidas valientes, sin esperar a que alguien les tenga que obligar a ello".