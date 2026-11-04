Baleares se acerca en septiembre a los 14 millones de turistas internacionales, un 1,7% más

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado entre enero y septiembre la llegada de 13,9 millones de turistas internacionales, un 1,7% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, solo en el noveno mes del año, llegaron a Baleares 2,1 millones de turistas internacionales, un 0,12% más que en septiembre de 2025.

Según el INE, el gasto de los turistas internacionales en los nueve primeros meses del año se elevó hasta los 19.473 millones de euros, un 5,97% más. Solo en septiembre, el gasto creció un 9,29% interanual y se situó en los 3.100 millones de euros.

Cada viajero internacional se gastó de media en su estancia en septiembre unos 1.419 euros, un 9,16% más, con un gasto medio diario por persona de 231 euros para unas estancias de 6,13 días, un 0,35% más.