Baleares acogerá el próximo 22 de mayo la gala de los Premios CEX 2026, unos galardones que reconocen la excelencia en la gestión del relevo empresarial en las organizaciones.

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado que Baleares será la comunidad autónoma que acogerá la próxima edición de los Premios CEX, que este año pondrá el foco en las mejores prácticas empresariales en materia de gestión del relevo en las organizaciones.

Los Premios CEX están impulsados por la Asociación CEX, una entidad que agrupa los principales centros promotores de la excelencia, tanto públicos como privados, de todo el Estado, con el objetivo de fomentar la cultura de la calidad, la innovación y la mejora continua en la gestión empresarial. Cada año, estos galardones abordan una temática específica con la voluntad de facilitar el intercambio de buenas prácticas entre empresas y organizaciones.

La Agencia de Desarrollo Regional de las Baleares (ADR Balears), dependiente de la Consellería y miembro fundadora de la Asociación CEX, será la entidad encargada de organizar esta edición de los premios, que se entregarán el próximo 22 de mayo.

Además, ha sido la impulsora de la temática de este año, centrada en la gestión del relevo empresarial, un ámbito estratégico en el que trabaja activamente a través del programa 'Ibrelleu', que pone en contacto personas que quieren ceder su negocio con emprendedores interesados en darle continuidad.

La Asociación CEX considera que, tanto a nivel nacional como internacional, las organizaciones afrontan un profundo cambio generacional que a menudo genera situaciones críticas. En este contexto, los premios quieren identificar y reconocer las mejores prácticas que permiten dar respuesta al reto del relevo, tanto del talento como de la propiedad empresarial.

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 9 de marzo a través del enlace habilitado en la web del CEX. Y, el 22 de abril se harán públicos los proyectos finalistas, que expondrán sus prácticas durante la gala que tendrá lugar en las Baleares el próximo 22 de mayo.