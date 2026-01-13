Baleares acude escéptica al CPFF pero mantiene la voluntad de introducir sus demandas en el sistema de financiación

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear acudirá escéptico a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aunque mantiene la voluntad de introducir sus demandas en la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica planteado la semana pasada por el Gobierno.

La reunión, a la que asistirá el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, tendrá lugar a las 10.30 horas de este próximo miércoles en la sede del Ministerio de Hacienda. Después, la propuesta deberá recibir el apoyo del Congreso de los Diputados.

Fue el propio Costa quien, poco después de conocer la propuesta del Ejecutivo central, se mostró abierto a la negociación para introducir sus demandas pero delineó una "líneas rojas" en la intención de poner algún límite a lo que la ministra María Jesús Montero califica de dumping fiscal.

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos --especialmente el de Sucesiones y Donaciones-- no hay nada que negociar", dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern del pasado viernes.

La previsión que el también vicepresidente primero hizo entonces es que Baleares se opondría "radicalmente" a la propuesta en el CPFF. Este lunes, la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha puesto en duda que el Gobierno tenga voluntad de negociar con las comunidades autónomas más allá de Cataluña.

"Habrá que ver si es para negociar o nos vienen con una propuesta cerrada y mañana todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, somos invitados de cartón piedra", ha señalado este martes.

Para la líder regional, la fotografía en La Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del "condenado y después indultado" presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya "da una idea de la naturaleza y del motivo del pacto de financiación".

Prohens ha considerado que mientras que el actual sistema de financiación, caducado desde hace más de una década, es "perjudicial" para Baleares, el propuesto la semana pasada por el Gobierno no solo es malo sino que también es "un insulto" para el archipiélago, dado que no contempla ninguna de sus reivindicaciones.

Entre otras cuestiones, la presidenta ha lamentado que el criterio de insularidad "pierda peso", que no se tenga en cuenta el crecimiento demográfico o la población flotante y que no se respete el principio de ordinalidad.

"Yo hablo sin complejo de inferioridad respecto a otras comunidades. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y en este caso, así como se ha negociado, huyendo de la multilateralidad, es un sistema hecho para el independentismo y del que Baleares solo se lleva las migas. Eso no lo consentiré", ha subrayado.

UN INCREMENTO DE 412 MILLONES

La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado por Hacienda supondría para Baleares incrementar en 412 millones al año los recursos que recibe con el sistema de financiación vigente en la actualidad.

De este modo, señaló el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, el archipiélago pasaría a situarse por encima de la media en financiación por habitante ajustado y se beneficiaría del criterio de población ajustada mediante la variable de insularidad y de la nueva variable de costes fijos.

Según el delegado, el nuevo modelo también tiene en cuenta la singularidad de Baleares al ser beneficiaria del nuevo mecanismo IVA Pymes, que tiene en cuenta la realidad del tejido productivo del territorio y se reconoce el esfuerzo de la comunidad por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Además, el archipiélago también recibe recursos del nuevo fondo climático.

"412 millones de euros más en el año 2027 dan para muchas viviendas públicas nuevas, dan para mejorar las listas sanitarias de manera muy evidente. Eso es lo que quiere el Gobierno de España que hagan las comunidades", defendió Rodríguez.

EL PSIB DA SU VISTO BUENO

La propuesta del Gobierno también generó reacciones por parte de la izquierda. La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, instó al Govern a estudiarla "sin demagogia" para aprovechar lo que consideró "una ventana de oportunidad".

"Son 412 millones de euros para mejorar los servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia... Son, por ejemplo, 60 institutos o el equivalente en centros de salud", subrayó.

Para la también secretaria de Estado de Turismo, el Ejecutivo autonómico debería trabajar "para poner letra a la música" y abrir un proceso de diálogo con la sociedad civil organizada para realizar un "análisis profundo" y plantear alternativas para mejorar el futuro sistema de financiación.

En la misma línea se expresó la presidenta del Congreso y secretaria general de los socialistas baleares, Francina Armengol, quien consideró que la propuesta representa "una gran oportunidad" para la ciudadanía de Baleares.

"Más ingresos significa más capacidad para responder a problemas estructurales de la gente de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera", subrayó en sus redes sociales.

MÉS per Mallorca, por su parte, celebró el desbloqueo de la reforma del sistema de financiación pero consideró que la propuesta de Hacienda es "insuficiente" para Baleares.

"Por fin se abre el melón de un modelo completamente obsoleto que hace demasiados años que priva a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para sostener el Estado del bienestar", dijo el diputado ecosoberanista en el Congreso, Vicenç Vidal.

El coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, defendió que la propuesta, no obstante, no es acorde con la aportación del archipiélago a la caja común. "Si somos de los primeros a la hora de aportar, no podemos seguir siendo de los últimos a la hora de recibir", sentenció.