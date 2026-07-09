Baleares acusa a Arcadi España de "imponer el rodillo" en la reforma de la financiación

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado este jueves al Ministro de Hacienda, Arcadi España, de "imponer el rodillo" en la reforma de la financiación autonómica.

A preguntas de los medios tras la presentación del Análisis de coyuntura de Baleares del segundo trimestre, Costa ha señalado que el Ejecutivo autonómico "no entiende de rodillos" y se ha mostrado dispuesto a dialogar. "Si quieren negociar, aquí estamos", ha afirmado.

El conseller ha acusado a España de mantener oculto el acuerdo por la financiación suscrito con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). "Se ríen de nosotros? ¿Esto es negociar un sistema de financiación?", se ha preguntado, al tiempo que ha afirmado que lo único que el Govern ha visto es un 'power point'.

Según ha explicado, en la reunión del pasado lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se aseguró que esta semana se enviaría a las CCAA para que lo estudien de cara a validarlo en el próximo encuentro, convocado para el 29 de julio. Costa prevé, sin embargo, que el acuerdo no se conocerá hasta la víspera de la reunión del comité técnico, prevista para el día 14. "Es un rodillo en toda regla", ha apuntado.

Por otra parte, el vicepresidente del Govern ha respondido a las declaraciones de España, que este miércoles en Palma dijo que las rebajas fiscales a las rentas altas que ha impulsado el Ejecutivo autonómico "las pagarán los ciudadanos".

"Las reformas fiscales de Prohens las paga el presupuesto de Baleares", ha señalado reivindicando que a pesar de las bonificaciones fiscales, se han cerrado tres años con superávit. "No podemos aceptar ni una sola lección de Arcadi España", ha concluido.