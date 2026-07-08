Arcadi España advierte al Govern que si hace rebajas a las rentas más altas tendrá menos recursos

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha advertido este miércoles que el bloqueo que, a su juicio, está ejerciendo el Govern sobre la negociación de la nueva financiación autonómica lo pagarán los ciudadanos de Baleares y ha advertido al Ejecutivo que si hace rebajas a las rentas más altas, tendrá menos recursos.

En una rueda de prensa en Palma tras presentar a los sindicatos el acuerdo para la mejora de la indemnización por residencia de los funcionarios del Estado en Baleares, el ministro también ha preguntado si las "razones para el no hay que buscarlas en la calle Génova", en referencia a la negativa del Govern de Prohens a iniciar una negociación bilateral de la financiación.

"No se puede estar en el no permanente, no se puede estar sin querer sentarse sin otra razón que el tacticismo y el bloqueo a las medidas del Gobierno central. El Govern está renunciado a recursos sin sentarse a hablar", ha afirmado el ministro.

Arcadi España se ha manifestado de este modo después de haber citado a las CCAA el próximo 29 de julio en una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la financiación.

Por otra parte, aunque el ministro se ha mostrado respetuoso con la autonomía fiscal y el ámbito competencial de cada CCAA, ha rechazado que se utilice, en el caso de Baleares, para bajar impuestos a las rentas altas y después reclamar más financiación al Estado.

"Si el Govern se hace un agujero fiscal haciendo regalos a los grandes patrimonios tendrá que explicárselo a los ciudadanos. Si hacen rebajas a las rentas más altas tendrán menos recursos", ha señalado.

Otro debate, ha añadido, es saber en qué se gasta el Ejecutivo de Prohens los incrementos de recursos que recibe del Gobierno central, sin mejorar los servicios públicos o en privatizar.

Arcadi España ha lamentado que el Govern se haya opuesto a un margen fiscal de 184 millones de euros y se niegue a debatir una propuesta de modelo de financiación que supondría 412 millones de euros más.