Baleares acusa al Gobierno de plantear la regularización extraordinaria de migrantes por "oportunismo político"

Trabajador migrante en el campo - UPA

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha acusado al Ejecutivo central de plantear la regularización extraordinaria de migrantes por "oportunismo político".

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por esta medida, que en Baleares podría alcanzar a unas 10.800 personas, por la diputada socialista Pilar Costa.

"Hace un año y medio que la iniciativa legislativa popular (ILP) está en un cajón. ¿Cuando la sacan? Por oportunismo político", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Govern.

Estarellas ha afeado al Gobierno que plantee tramitar esta medida como real decreto para que no tenga que pasar por el Congreso de los Diputados, algo que ha especulado que podría deberse a que no cuenta con el apoyo de algunos de sus socios.

Además, ha considerado que la regularización extraordinaria de personas migrantes es "una irresponsabilidad" dado que se hará "sin planificación ni datos".

"Nadie sabe a quién afecta o cuántos son. Y son ustedes quienes llevan todos estos años teniéndoles en situación irregular", ha criticado.

Costa, por su parte, ha criticado la "incongruencia" del PP, dado que votó a favor de la ILP en el Congreso y ahora se opone de manera frontal a la misma medida.

"Son trabajadores que ya están aquí y que trabajan en condiciones que no querríamos nosotros para nuestros hijos", ha incidido la socialista, quien ha recordado que sindicatos, patronales, entidades sociales y hasta la Iglesia han mostrado su respaldo a la medida.

"No basta ir a misa los domingos o exhibir crucecitas de la primera comunión", ha apostillado la diputada.