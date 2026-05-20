Baleares se adelantará al Gobierno y mandará al Congreso la prohibición de que docentes condenados ejerzan con menores

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament aprobará en el pleno del próximo martes una modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia para impedir que los docentes, monitores o entrenadores que hayan sido condenados por delitos de acoso, violencia de género o abusos puedan ejercer en contacto con menores de edad.

No se espera que ningún grupo parlamentario vote en contra de la aprobación definitiva del texto, dado que todos han estado de acuerdo en su tramitación exprés y fue tomada en consideración con 50 votos a favor y tres abstenciones de Vox.

Una vez esta el pleno dé luz verde a esta proposición de ley, impulsada por el PP, será elevada al Congreso de los Diputados, dado que afecta a una normativa estatal.

Llegará, entonces, antes que la modificación de la misma ley aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, que incluye esta y otras medidas.

"Ya lo dijimos, el Gobierno de España viene a rebufo. Vino la ministra Rego a Palma y anunció la reforma de esta ley, pero que no solo afectaba al artículo 57, que es lo que pedíamos en Baleares", ha dicho el portavoz parlamentario de los 'populares', Sebastià Sagreras.

El diputado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, ha confiado en que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tramite el texto por lectura única y la modificación legislativa pueda quedar aprobada de forma definitiva.

Si esto fuese así, el texto impulsado por el Parlament se adelantaría a la planteada por el Gobierno. El PP ha argumentado la urgencia alegando que se trata de una reivindicación social que surge a raíz de la polémica ocasionada por el caso del docente Miguel Roldán, que fue condenado por acosar a un exalumno y que ha seguido ejerciendo en diferentes centros escolares de Mallorca, el último el CEIP Son Pisá.