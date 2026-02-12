Baleares aprueba un plan pionero para la conservación de tiburones y rayas - CAIB

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el primer plan de acción para la conservación de los tiburones y rayas en Baleares, una iniciativa pionera a escala estatal y en el ámbito mediterráneo que establece actuaciones para mejorar la protección de estos animales.

El Plan de Acción para la Conservación de los Elasmobranquios --tiburones y rayas-- en las Islas se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y, según la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se enmarca en el compromiso del Govern con la protección del mar balear.

Según el director general de Pesca, Antoni M. Grau, este Plan "representa un paso decisivo para avanzar en la protección efectiva del mar balear, que combina conservación y actividad pesquera de forma responsable".

Igualmente, ha destacado que Baleares vuelve a situarse a la vanguardia de las políticas marinas con una herramienta que ha definido como "rigurosa, útil y ambiciosa", construida con la participación del sector y de la comunidad científica.

Los elasmobranquios ocupan habitualmente el vértice de las cadenas tróficas y desempeñan un papel fundamental en el equilibrio y el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Así, su declive puede generar graves consecuencias ecológicas, con efectos en cascada sobre otras especies y sobre los hábitats.

Según datos recogidos en el Libro rojo de los peces de Baleares, de las 56 especies de elasmobranquios registradas, 34 están amenazadas y 17 se encuentran en peligro crítico o ya se han extinguido a escala regional.

En esta línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha subrayado que la conservación de los tiburones y rayas no es solo una cuestión de protección de especies, sino una apuesta por la salud de los ecosistemas marinos y por el futuro del patrimonio natural.

"El mar balear sigue siendo un espacio con una riqueza biológica excepcional dentro del Mediterráneo occidental, y es responsabilidad de todos preservarlo con herramientas como este Plan", ha añadido.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN E INICIATIVAS

El Plan de Acción se articula en seis líneas estratégicas para abordar la conservación de los elasmobranquios de manera integral y coordinada.

En concreto, contempla actuaciones en materia de información y difusión, con el objetivo de dar a conocer la importancia de los tiburones y las rayas y mejorar la capacidad de identificación de especies protegidas.

También apuesta por reforzar el seguimiento y la recopilación de datos para unificar y centralizar la información disponible; adoptar medidas de mitigación para reducir las capturas accidentales y promover protocolos claros de manipulación y liberación segura.

Igualmente, establece acciones de conservación que incluyen tanto medidas de gestión pesquera como actuaciones de refuerzo poblacional; emprender iniciativas de investigación e innovación impulsadas a través del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (Irfap), y realizar actuaciones de vigilancia y cumplimiento normativo para perfeccionar el control, la coordinación administrativa y la protección efectiva de las especies vulnerables.

El Plan desarrolla estas líneas de actuación en medidas concretas a corto, medio y largo plazo, entre ellas la actualización de guías de identificación de especies protegidas, el impulso de un protocolo específico ante capturas accidentales y el desarrollo de estudios científicos sobre supervivencia y biodiversidad genética.

A medio plazo, se prevén campañas de sensibilización y estudios de evolución poblacional, revisar los criterios para establecer tallas mínimas de captura basadas en parámetros biológicos e identificar zonas litorales de reproducción y concentración de juveniles.

A largo plazo, se incluyen medidas para impulsar incentivos a los pescadores que liberen ejemplares de especies protegidas y para realizar proyectos de refuerzo poblacional y reintroducción, en colaboración con otras administraciones y entidades.

Por otro lado, han señalado que la orden publicada este jueves consolida el Grupo de Expertos en Tiburones y Rayas, adscrito a la Conselleria, como órgano colegiado de carácter consultivo.

Este grupo estará formado por representantes de diferentes administraciones, instituciones científicas, entidades conservacionistas y del sector pesquero profesional y recreativo.

El director general de Pesca ha puesto en valor esta estructura participativa, destacando que la presencia del sector pesquero es imprescindible para que las medidas sean aplicables y efectivas. "Este Plan no se entiende sin cooperación y corresponsabilidad", ha añadido.

En la misma línea, Anna Torres ha insistido en que el Plan está pensado para "sumar esfuerzos e implicar activamente a la ciudadanía, las entidades y los sectores vinculados al mar". A su entender, la conservación marina solo es posible si se realiza desde el consenso y la colaboración.

El Plan se integra en una estrategia global de conservación marina, alineada con la normativa autonómica y estatal y con los objetivos europeos de preservación de la biodiversidad.

Según han subrayado, constituye una pieza clave dentro de la hoja de ruta de la Conselleria para impulsar un modelo de gestión marina más sostenible, basado en el conocimiento científico y la colaboración con los sectores implicados.

La experiencia acumulada en los últimos años demuestra que la recuperación de algunas especies es posible, han sostenido, agregando que en un contexto de reducción de la presión pesquera se han registrado aumentos relevantes de capturas y observaciones de algunas especies de rayas, lo que evidencia que las medidas de gestión pueden tener un impacto positivo.