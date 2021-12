Baleares arranca la vacunación infantil con más de 6.000 citas solicitadas en las primeras horas

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha arrancado este miércoles la vacunación contra el coronavirus para la población menor de 12 años, con más de 6.000 citas solicitadas en las primeras horas.

Según ha informado la coordinadora autonómica de Pediatría, Margalida Cañellas, se prevé continuar abriendo citas a medida que lleguen dosis. Actualmente Baleares dispone de unas 36.000 dosis para dar cobertura al segmento de población de cinco a once años.

Cañellas ha recordado que se trata de preparados específicos para este colectivo, con la fórmula de Pfizer y un tercio de la dosis que reciben los adultos. El tiempo entre la primera y la segunda dosis es más largo que en los adultos, hasta ocho semanas.

La vacunación que comienza este miércoles afecta a la franja de nueve a once años. Además, el Servicio de Salud (IbSalut) va a contactar con los padres de los niños con patologías crónicas o medicación inmunodepresora, ya que tienen más probabilidad de desarrollar un cuadro grave en caso de contagio. A este perfil se le está citando para vacunarles en líneas específicas en Son Espases, Manacor, Inca, Menorca e Ibiza.

Con todo, Cañellas ha puntualizado que el IbSalut no dispone de los datos de pacientes pediátricos crónicos que estén en el sistema privado, por lo que en esos casos son los padres quienes tienen que ponerse en contacto con la administración.

Por su parte, los padres de niños sanos tienen que solicitar la cita a través del sistema online Bitcita. Los menores deben ir acompañados de un progenitor o tutor legal.

Cañellas ha explicado que en caso de que haya conflicto entre padres separados respecto a la vacunación de su hijo, no se puede vacunar sino que los padres deben solicitar un permiso judicialmente. Sin embargo, ha reconocido que cuando acuden con sus hijos para que se administre la vacuna, se da por hecho que hay consenso ya que el IbSalut no dispone de información sobre posibles conflictos entre padres, sino solamente de peticiones expresas que hayan presentado las familias para que su hijo no sea vacunado.

La coordinadora de Pediatría ha agradecido "el compromiso" de los padres y ha subrayado que la vacuna contribuirá a "poder alcanzar la normalidad lo más pronto posible".

Cañellas ha apuntado que aunque la infección por COVID suele ser leve en niños, también se dan "formas graves poco frecuentes". En España, el 1 por ciento de los niños contagiados han ingresado en hospitales; en Baleares se han hospitalizado cerca de 200 niños y de ellos, un 20% ha ingresado en UCI pediátrica. En Baleares no ha habido muertes ligadas al COVID en este tipo de pacientes pero sí en España (40 fallecimientos en menores de 20 años).

Además, ha argumentado que la vacunación, además de ser "segura y eficaz", ayudará a "normalizar" las vidas de los menores al hacer posible que se relajen las restricciones.

Según ha indicado la coordinadora de Pediatría, los efectos adversos en niños son similares a los de los adultos (cefalea, fiebre, etc), y en población adolescente se ha visto mayor frecuencia de miocarditis o pericarditis, pero "en pocos casos que suelen ser leves". También ha puntualizado que en Estados Unidos ya se han puesto millones de dosis a niños sin que se hayan reportado efectos adversos graves.