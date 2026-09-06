Baleares está en aviso amarillo este domingo por altas temperaturas

Archivo - Bañistas en una playa de Palma en un día soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en Baleares ante la previsión de que los termómetros alcancen los 36 y 38 grados centígrados (ºC).

Concretamente, el aviso está activo entre las 12.00 y las 19.00 horas en todo el archipiélago menos en la Serra de Tramuntana, según ha informado Aemet.

Precisamente, esta madrugada las temperaturas más bajas han sido de media entre 2 y 3 ºC más altas de lo normal en Mallorca y Menorca; en Formentera, 1,4ºC; y en Eivissa, prácticamente normal.

El servicio de Emergencias de Baleares ha activado la alerta amarilla (que corresponde al índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por altas temperaturas en las Islas.

En un mensaje en redes sociales, el 112 ha solicitado a la ciudadanía que siga los consejos de autoprotección para evitar golpes de calor y manteneros seguros y que extreme las precauciones ante el riesgo de incendio.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.