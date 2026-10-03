Baleares está en aviso amarillo este sábado por lluvias y tormentas

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera este sábado por riesgo de lluvias y tormentas.

Inicialmente, la alerta en Pitiusas era naranja, aunque esta mañana se ha rebajado a amarilla. Precisamente, esta noche los chubascos han dejado 38,9 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en Sant Antoni de Portmany, 36,2 l/m2 en Sant Joan de Labritja y 18,7 l/m2 en Lluc.

Para este sábado, los avisos estarán activos entre las 08.00 y las 15.00 horas en Eivissa y Formentera, y entre las 12.00 y las 20.00 horas en Mallorca y Menorca. Se esperan precipitaciones acumuladas de 20 l/m2 en una hora y tormentas en Pitiusas.

La previsión para la jornada es de cielo nuboso o cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes. Las temperaturas presentarán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que el viento será entre flojo y moderado del este y nordeste.