Emergencias pide a la ciudadanía "no confiarse" ante las lluvias de este fin de semana: pueden pasar de leves a intensas

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección general de Emergencias e Interior del Govern ha pedido a la ciudadanía "no confiarse y mantenerse actualizado" ante las lluvias y tormentas previstas para este fin de semana en Baleares.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este viernes por la mañana para hacer seguimiento y evaluar la evolución de la meteorología adversa que afecta y puede afectar a al archipiélago durante las próximas horas y días.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, se ha decidido mantener activada la alerta naranja por lluvias y tormentas en Eivissa y Formentera y la alerta amarilla en Mallorca y Menorca.

Emergencias ha pedido "precaución y prudencia" a la población y que "no se confíe" aunque la situación meteorológica sea aparentemente favorable, ya que podría ir variando. Se recomienda evitar el paso o la estancia en torrentes, zonas bajas, inundables o de riesgo.

La jornada de este viernes y el fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará marcada por un episodio de lluvias y tormentas que se situará entre la Península y Baleares, aunque es posible que la mayor parte de las precipitaciones se produzcan sobre el mar.

En cualquier caso, se está monitorizando la situación dado que no se descarta que pueda acabar lloviendo de forma intensa en el archipiélago, principalmente en Eivissa y Formentera durante lo que queda de viernes y la mañana del sábado, y en Mallorca y Menorca durante el sábado y el domingo.

Aunque las lluvias y tormentas durante las próximas horas y días apuntan a niveles inferiores a los 20 litros por hora, no se descarta que pueda cambiar en cualquier momento y pueda tener una afectación de mayor intensidad.

Por ello, la Aemet mantiene activado el aviso naranja por lluvias y tormentas en Eivissa y Formentera hasta las 15.00 horas del sábado y emitirá avisos amarillos por lluvias y tormentas en Mallorca (zonas) y Menorca durante el viernes, sábado y domingo.