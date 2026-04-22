Baleares, Cataluña y Occitania comparten prácticas y modelos de gestión sobre tecnificación y promoción deportiva

Acto de clausura de las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo han concluido este miércoles en Palma tras tres días de trabajo para compartir experiencias, modelos de gestión y buenas prácticas en materia de tecnificación, formación y promoción del deporte.

En las jornadas han participado representantes institucionales, técnicos y responsables de centros deportivos de estas regiones, según ha apuntado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

El acto de clausura se ha celebrado en el Velódromo Illes Balears, donde se ha llevado a cabo una mesa de trabajo final centrada en la evaluación de las jornadas y la definición de futuras líneas de colaboración.

Los participantes han coincidido en destacar el alto nivel de los contenidos y la utilidad práctica de los intercambios realizados durante el encuentro, ha sostenido la Conselleria en una nota de prensa.

También se ha realizado una visita a las instalaciones del Velódromo a cargo del director deportivo, Joan Llaneras, que ha explicado el funcionamiento del centro y su contribución al desarrollo del alto rendimiento deportivo.

Igualmente, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha presidido la clausura, subrayando la importancia de reforzar la cooperación euroregional como herramienta para impulsar el talento deportivo y mejorar los sistemas de formación y tecnificación de los diferentes territorios.

Durante el acto se han entregado obsequios institucionales a los participantes como muestra de agradecimiento por su implicación y contribución al éxito de las jornadas.

Las delegaciones participantes han coincidido en valorar "muy positivamente" el desarrollo de las jornadas, destacando especialmente la calidad de los espacios de trabajo, el intercambio técnico entre profesionales y la posibilidad de generar sinergias duraderas entre instituciones.