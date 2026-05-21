Baleares celebra la anulación del registro de alquiler de corta duración: "Centralizar competencias genera fracasos"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado que el Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de competencias para establecer esta regulación.

"Crónica de una anulación anunciada y que veníamos denunciando desde hace tiempo. Querer centralizar competencias que son autonómicas solo genera inseguridad, burocracia y fracasos. El Supremo pone las cosas en su sitio", ha escrito el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en su cuenta de la red social X.

El Supremo ha justificado que se trata de una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

El órgano judicial estima así, aunque de forma parcial, el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana y anula únicamente los preceptos del Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre por los que se crea este registro.

No obstante, ha desestimado lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.