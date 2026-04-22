Baleares celebra que Madrid "haya entendido" que el problema de la vivienda es la falta de oferta

Archivo - El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern de las Illes Balears, José Francisco Reynés, durante una reunión en Ibiza - CAIB - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, ha celebrado este miércoles, un día después de la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que el Gobierno central "se haya dado cuenta" de que el problema de la vivienda es de falta de oferta a precios razonables y que los altos precios son la consecuencia.

En declaraciones a los medios, el director general ha valorado que Madrid "haya entendido" que el problema es la falta de oferta y que por eso, el 40 por ciento de la financiación del plan tiene que ir encaminado incrementarla.

"Por tanto, tenemos que construir más vivienda o que la vivienda que no sale al mercado, pueda salir. Estamos ante un problema de oferta, de precio. El precio es la consecuencia de la falta de oferta", ha indicado.

Reynés se ha referido igualmente al esfuerzo presupuestario que tendrá que hacer la Comunidad Autónoma, que multiplica por siete el presupuesto mientras que el Estado lo multiplica por tres, por lo que ha reclamado que, ante este esfuerzo, sea el Ejecutivo autonómico quien decida cómo y de qué manera ajustar las medidas contenidas en el plan y de qué manera se adaptarán a la realidad del archipiélago.

Según ha explicado el director general, a partir de la semana que viene tendrán lugar las reuniones con el Gobierno central para ver de qué manera se concretan los fondos asignados, que en el caso de Baleares alcanzan los 168 millones de euros, entre las líneas de cada uno de los bloques.

El plan, cabe recordar, destina el 40 por ciento de los recursos a construcción y compra, el 30% a rehabilitación y el 30% restante a otras ayudas.

En este punto, Reynés ha reiterado que Baleares "peleará" por elevar a 1.200 euros el límite para poder acceder a las ayudas al alquiler, fijado en el plan en 1.000 euros.

Después de que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, haya reclamado que se declare Baleares como zona tensada para poder limitar los precios, Reynés ha recordado que se trata de una opción que el Ejecutivo autonómico rechaza "por las consecuencias negativas".

El director general ha recordado que el reparto de fondos no está vinculado a la aprobación o no como zona tensionada. "No tiene que ver con perder financiación", ha concluido.

Reynés ha celebrado que el plan haya incluido que el plan, "por fin", incorpora ayudas directas a promociones privadas sujetas