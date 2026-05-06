Baleares celebrará el Día de Europa con actividades infantiles para fomentar los valores y la diversidad europeos - CAIB

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern celebrará el Día de Europa, que tendrá lugar este próximo sábado, con un conjunto de actividades lúdicas, educativas y participativas dirigidas especialmente al público infantil y juvenil y orientadas a fomentar los valores europeos y el conocimiento de la diversidad cultural del continente.

La programación corre a cargo de Europe Direct Baleares y de la Fundación Baleares Europa (FIBE), según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Una de las iniciativas destacadas es el concurso de dibujo del Día de Europa, cuyos resultados se harán públicos el mismo sábado. La edición de este año ha registrado una participación récord, con un total de 550 dibujos presentados por alumnos de 25 centros educativos de todo el archipiélago.

Además, el viernes se celebrará el acto institucional del Día de Europa en el Aljub de Es Baluard Museu d'Art Contemporani, que será la antesala de la jornada festiva.

Asimismo, está previsto que la noche del 9 de mayo se iluminen de color azul las fachadas de algunos de los edificios institucionales más emblemáticos de Baleares como símbolo de apoyo al proyecto europeo.

En cuanto a las actividades abiertas al público, Mallorca acogerá una jornada lúdica el sábado de 10.00 a 19.00 horas, en la plaza de Espanya de Palma.

Durante toda la jornada se instalarán diferentes puestos con juegos temáticos sobre Europa, especialmente pensados para el público joven. Los participantes podrán completar un 'pasaporte europeo' consiguiendo al menos tres sellos en las diferentes actividades, lo que les permitirá obtener un premio. Además, el espacio contará con una ludoteca de juegos tradicionales para complementar la oferta de actividades.

En Menorca, Eivissa y Formentera, la celebración continuará con la actividad infantil 'Cajas mágicas de Europa', una propuesta educativa en la que los participantes, organizados en parejas o pequeños grupos, descubrirán distintos países europeos a través de cajas temáticas.

Cada caja contendrá objetos y materiales representativos que permitirán conocer aspectos como las tradiciones, la gastronomía o la cultura de los diferentes territorios.

A partir de este descubrimiento, los participantes deberán crear un objeto identificativo con materiales reciclados y, finalmente, compartir su trabajo con el resto de grupos. La actividad tiene una duración aproximada de 90 minutos y promueve la reflexión, el aprendizaje y la creatividad.