Baleares cerró 2023 con un superávit del 0,35% sobre el PIB, según un informe de la Sindicatura de Comptes

Baleares cerró 2023 con un superávit del 0,35% sobre el PIB, según el informe de cuentas generales de Baleares correspondiente al ejercicio 2023 elaborado por la Sindicatura de Comptes.

Así lo ha avanzado el síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Baleares, Joan Rosselló, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, en que ha expresado una opinión "favorable" de la situación económica financiera de la comunidad autónoma en el ejercicio 2023 pese a que, ha reconocido, "ha habido excepciones".

Precisamente, entre las excepciones "más relevantes", Rosselló se ha referido a una "cuestión contable", una "discrepancia que se mantiene desde hace más de diez años" en relación a la cantidad provista por la comunidad para hacer frente a los litigios que tiene pendientes, por un valor determinado, dado que la Sindicatura de Comptes considera que "se debe provisionar una cantidad superior a la que se está provisionando por parte de la comunidad".

Además, ha continuado, "otra incidencia que se repite cada año es la del Servicio de Salud, donde cada año hay en torno a 200 millones de euros de gasto hechos sin presupuesto o sin expediente". Pese a ello, "como el presupuesto del Servicio de Salud ha aumentado, mientras esta cuantía se mantiene, ésta es cada vez menos importante en términos relativos". No obstante, ha advertido, "al ser gastos sin cobertura presupuestaria ni expedientes hay riesgo de que pueda haber una mala gestión de estos recursos".

A pesar de estas dos cuestiones, Rosselló ha incidido en que la situación económica financiera en Baleares es "muy positiva" desde 2020. De hecho, en 2023 el ejercicio se cerró con un superávit del 0,35% sobre el PIB, "cuando las Baleares podían haber tenido un déficit del 0,3". Además, ha añadido, "en 2023, continuando con un proceso iniciado en el año 2020, se ha reducido el endeudamiento en la comunidad en unos 290 millones de euros, aproximadamente".

"Esto es positivo porque ayuda a reducir la carga financiera", ha remarcado el síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, quien sin embargo ha lamentado que "lo que no se cumple desde hace muchos años" en la comunidad autónoma "es la regla de gasto".

Rosselló ha recordado en relación a la regla de gasto que esta es "lo que el Estado marca que tu gasto puede aumentar con una serie de ajustes, más o menos el crecimiento del PIB" por lo que "en Baleares tendría que ser de en torno al 2,9% o 3%" y, sin embargo, "en 2023 aumentó un 10%" en Baleares, "muy por encima de lo permitido".

En todo caso, ha precisado, "como las reglas fiscales no aplicaban en 2023, como tampoco lo hicieron en los ejercicios de 2021 ni de 2022, son restricciones que al final no aplican", pese a lo cual, ha aclarado, "Baleares las cumple todas excepto la regla de gasto".

El hecho de que "el gasto aumente más de lo que lo hace la economía, el PIB", es posible que "a la larga" introduzca "tensiones" a la hora de satisfacer estos gastos, ha incidido Rosselló, apuntando que "el gasto que más aumenta cada año es el de personal --porque el Estado aprueba incrementos de retribuciones básicas que después se aplican en la comunidad autónoma y por otras mejoras que pueda haber que al final afectan a la partida--".

En concreto, según ha detallado, "en el Servicio de Salud el gasto de personal ya llega al 50 por ciento del presupuesto y en el caso de la comunidad autónoma se va ya al 29 por ciento aproximadamente".

"Si una partida tan importante como la de personal aumenta cada año, según como vayan los ingresos podrían introducirse tensiones en otras partidas", ha vuelto a advertir Rosselló, reconociendo que aunque aún "no se ha dado el caso", en los ejercicios 2024 y 2025 esta partida ha seguido aumentado entre un 5% y un 6% mientras los ingresos empiezan a estar un poco más estables. Pese a ello, "2024 ha vuelto a cerrar con superávit". Se desconoce como se cerró 2025 "porque el cierre de dicho ejercicio fue hace apenas un par de semanas y no se ha hecho aún la cuenta general", ha aclarado.

