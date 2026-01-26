Baleares cierra el 2025 con un crecimiento de las pernoctaciones hoteleras del 4%

Archivo - Habitación de hotel. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares crecieron un 4% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 323.934 pernoctaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,01% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 104.589 viajeros.

Por nacionalidad, 38.624 eran residentes en España, el 36,93%, mientras que 65.965 (63,07%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,2% y los extranjeros aumentaron un 4,7%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 75.792 las realizaron residentes en España (un 23,4%), mientras que 248.142 (76,6%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 130,06 euros, lo que representa una subida del 4,6% interanual. En general, los precios bajaron un -0,51% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en diciembre una ocupación del 41,64% y el sector hotelero empleó a 5.025 personas (un incremento del 7,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).