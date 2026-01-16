Baleares cierra el año sumando más de 5.000 afiliados extranjeros

   Baleares ha cerrado el 2025 sumando 5.017 afiliados extranjeros a la Seguridad Social (+5,06%) en comparación con diciembre de 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

   Respecto a noviembre, el archipiélago perdió 7.410 afiliados extranjeros (-6,64%) y se sitúa en 104.122.

    Del total de extranjeros afiliados al finalizar el mes pasado, 42.440 procedían de países de la Unión Europea (UE) y 61.682 de terceros países.

    Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Italia (12.600), Marruecos (11.126) y Alemania (10.480)

   A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros se incrementó en 204.659 cotizantes en 2025, un 7,1% más respecto a 2024, hasta situarse en 3.085.477 ocupados, nuevo máximo a cierre de un ejercicio.

