Baleares cierra la semana con tiempo inestable, lluvias, bajas temperaturas y alguna posible helada en Mallorca

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este fin de semana un tiempo inestable con lluvias, temperaturas bajas y la posibilidad de que se registre alguna helada en el interior de Mallorca.

Así lo ha indicado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, quien en declaraciones a Europa Press también ha alertado que se mantendrán activados los avisos costeros en todas las islas hasta bien entrado el sábado o en Menorca hasta el domingo.

Para este viernes ha indicado que el cielo será de intervalos nubosos y en algunas zonas del archipiélago permanecerá tapado durante todo el día. Las lluvias harán acto de presencia en todas las islas pero especialmente en Mallorca y Menorca.

Las temperaturas serán bajas, lo que podría hacer que en algunas zonas las precipitaciones se produzcan en forma de granizo y en la Serra de Tramuntana, en cotas superiores a 900 metros se podrían ver algunos copos nieve aunque no llegaría a cuajar hasta cotas cercanas a los 1.000 metros.

Gili ha aclarado que esto se debe a que el viento soplará fuerte del norte y noroeste, lo que "no favorece" las precipitaciones y haría que las precipitaciones tiendan a reducirse a lo largo del día.

Las temperaturas máximas serán más bajas en Mallorca y Menorca con termómetros que marcarán 12 o 13ºC mientras que en las Pitiusas podrían llegar a los 15ºC.

El sábado de madrugada podría haber alguna lluvia débil con granizo pero el cielo se despejará conforme avance la mañana y el cielo quedará poco nublado en Ibiza y Formentera.

El viento soplará en la misma dirección e intensidad que el día anterior pero aflojará a lo largo del día. Esto hará que las temperaturas se mantengan bajas, con valores similares a los del viernes en las máximas pero las mínimas en el interior de Mallorca se podrían acercar a los 0ºC por lo que podría haber alguna helada. En las zonas de costa todavía se mantendrían entre los 10 y 11ºC.

El domingo llega otro frente de nubes que podrían dejar precipitaciones débiles y ocasionales en el Menorca y el norte de Mallorca. El viento girará a poniente de intensidad moderada, aunque podría haber intervalos fuertes.

Esto haría que las temperaturas subieran un poco y se movieran en una franja entre los 16 y 18ºC, pese a que las mínimas seguirían bajas con valores entre los 0 y 8ºC por lo que podría haber alguna helada.

En cuanto a los fenómenos costeros, el viento del norte hace que haya oleaje de unos dos metros de media pero en la boya de Dragonera se han registrado olas de hasta cuatro y cinco metros. Por eso, los avisos por fenómenos costeros y viento persistirán hasta la tarde del sábado o el domingo.