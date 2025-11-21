Los avisos por viento y fenómenos costeros este sábado serán naranja en Menorca y amarillo en Mallorca y Pitiusas

Archivo - Una persona corre por un paseo marítimo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El archipiélago seguirá este sábado en avisos por vientos que serán naranja en Menorca y amarillo en Mallorca y la Pitiusas.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, en el caso de Menorca, desde esta medianonoche y hasta el final del día, habrá aviso naranja por viento del norte y noroeste de 50 a 75 km/h (fuerza 7 a 8) y oleaje del norte de 4 a 5 metros de altura significativa y ola máxima que puede alcanzar los 8 o 9 metros. Las rachas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En el caso de Ibiza y Formentera, el aviso amarillo por fenómenos costeros --viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 m-- estará activo hasta las 09.59 horas.

Para Mallorca el aviso estará vigente hasta las 05.59 horas en el Levante, a las 09.59 horas en el sur y hasta las 17.59 horas en el resto, también por viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 metros.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado en Menorca la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros y la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias, tormentas (granizo pequeño) y fuertes vientos.

En Mallorca se ha activado la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias, tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros. En Ibiza y Formentera, igualmente, se ha activado la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fuertes vientos y fenómenos costeros.