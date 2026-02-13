Baleares comienza el año sumando más de 4.200 afiliados extranjeros

Archivo - Un operario trabajando en la construcción - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha comenzado el 2026 sumando 4.282 afiliados extranjeros a la Seguridad Social (+4,41%) en comparación con enero de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a diciembre, el archipiélago perdió 2.836 afiliados extranjeros (-2,72%) y se sitúa en 101.286.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar el mes pasado, 41.253 procedían de países de la Unión Europea (UE) y 60.033 de terceros países.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros a la Seguridad Social bajó en enero en 47.319 cotizantes, un 1,5% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.158 ocupados, cerca de máximos.

En el último año, la afiliación media de extranjeros se ha incrementado en 195.129 cotizantes (+6,8%), mientras que respecto a enero de 2022, con la reforma laboral ya vigente, el aumento alcanza los 800.000 cotizantes.

El colectivo de extranjeros representaba en enero el 14,1% del total de cotizantes del sistema, seis décimas más que un año antes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el número de ocupados extranjeros aumentó en 23.309 personas en enero, hasta situarse en 3.158.890 afiliados.

"El año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países. Son personas que trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía. Sólo en el último año, son casi 200.000 afiliaciones más, reflejo de una realidad que forma parte del presente y del futuro de nuestro país", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.