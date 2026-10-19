Baleares es la comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, con un precio medio de 1.681 euros al mes

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PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares sigue siendo la comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, con un precio medio de 1.681 euros mensuales, lo que supone un incremento del 0,18 por ciento respecto al segundo trimestre de 2026.

La Fundación Alquiler Seguro ha explicado este lunes en un comunicado que, aunque el aumento de precios que se registra "es lento", no ha dejado de subir desde el cierre de 2025, cuando el precio medio era de 1.643 euros.

Si bien los precios están frenando su ritmo de crecimiento, se mantienen al alza. En este escenario, el Observatorio del Alquiler prevé que la oferta de vivienda en Baleares volverá a bajar, lo que sitúa al archipiélago como uno de los territorios que más reducirá su número de inmuebles disponibles este año.

Para este ejercicio se proyecta una caída del 1,82 por ciento respecto al cierre de 2025, lo que se traduce en 611 inmuebles menos en el mercado.

La plataforma ha indicado que esta tendencia de "destrucción de oferta perjudicaría aún más la situación que vive Baleares de una demanda creciente de alquiler residencial".

De hecho, la presión del alquiler, es decir, el número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al mercado en los primeros diez días de comercialización, ha aumentado desde el primer trimestre de 2026 de 147 interesados hasta los 159 en este segundo trimestre del año. Desde el cierre de 2025 el aumento es de 137 a 159, un 16,06 por ciento.

Así, Baleares se consolida como uno de los territorios con un mercado del alquiler "más desequilibrado". "El descenso de la oferta hace que la presión siga creciendo, apuntalando unos precios que, aunque a menor ritmo, siguen al alza", han concluido.