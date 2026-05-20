Baleares es la comunidad que más rebaja su siniestralidad laboral en el primer trimestre de 2026 con un 6,4% menos

Archivo - Obras en el puente de Sa Colàrsega en Ciutadella. - CAIB - Archivo

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Baleares han sufrido más de 4.200 accidentes laborares a lo largo del primer trimestre de 2026, lo que supone una bajada del 6,4% y le convierte la comunidad que más reduce esta cifra porcentualmente.

Este uno de los datos que ha ofrecido la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para hacer balance la siniestralidad laboral en el archipiélago entre enero y marzo.

En total, los trabajadores baleares sufrieron cerca de 3.700 accidentes laborales --3.681 leves y 13 graves-- durante su jornada laboral. A estos habría que sumar los casi 540 padecidos en el desplazamiento hasta o desde su centro de trabajo, conocidos como 'in itinere' --533 leves y cinco graves--.

La responsable de Trabajo ha mostrado su "satisfacción" por estas cifras, puesto que reflejan una tendencia "clara" y "consolidada" de reducción iniciada en 2025, ya que estos datos dejan a Baleares como la cuarta comunidad en incidencia de accidentes laborales por cada 100.000 empleados con una ratio de 240,2.