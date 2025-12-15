Baleares es la comunidad con mayor tasa de disoluciones matrimoniales de España

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con una tasa más elevada de disoluciones matrimoniales de toda España, con 41,9 por cada 100.000 habitantes.

Son datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que hacen referencia al tercer trimestre de este 2025.

En este periodo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) clasificó 516 demandas de disolución matrimonial entre nulidades, separaciones y divorcios, lo que supone un descenso en comparación con las 643 del segundo trimestre y las 707 del primero.

La tasa por cada 100.000 habitantes, pese a ser la más elevada del país, también ha caído respecto a los dos trimestres anteriores de 2025, cuando fue del 52,2 y del 57,4, respectivamente.

En el conjunto de España, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de este año fue de 16.444, lo que supone un descenso del 14,9 % respecto al mismo trimestre de 2024.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, a excepción de los divorcios consensuados, incluidas las de nulidad.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se puede observar cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias y Baleares, con 41,9; la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Por debajo están el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.