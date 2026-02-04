Baleares confía en que el Plan Estatal de Vivienda le permita fijar su propio límite de precio en las ayudas al alquiler

Archivo - Un cartel de viviendas en venta, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha confiado en que el documento final del Plan Estatal de Vivienda, que podría aprobarse en las próximas semanas, permita al Govern fijar su propio límite de precio en las ayudas al alquiler.

De este modo se ha expresado al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este miércoles para hacer balance del transporte público interurbano de Mallorca.

Aunque ha admitido que en algunas cuestiones puedan "No estar en absoluto de acuerdo", Mateo ha reafirmado su intención de que el Plan Estatal de Vivienda "salga adelante", previsiblemente a lo largo de este febrero o "como tarde" en marzo.

En ese plazo, ha confiado, el Gobierno central convocará una reunión sectorial con las comunidades autónomas para debatir el documento definitivo, al que desde Baleares han planteado diversas posibilidades de mejor.

Entre ellas, ha reconocido, la posibilidad de que el Govern pueda fijar su propio límite de precio para acceder a las ayudas al alquiler, atendiendo a los elevados precios del mercado inmobiliario en el archipiélago.

"Creemos que va a ser así, pero no lo puedo decir al 100%. En el borrador los avances son significativos y los caminos parecen estar bien marcados. Pero hasta que no acabe de definirse con detalle no podemos decir cómo va a ser, pero estamos encaminados para que así sea", ha subrayado.

EL ESCUDO SOCIAL

Mateo, preguntado por la decisión del Consejo de Ministros de separar en dos el decreto del llamado escudo social que fue tumbado en el Congreso de los Diputados, ha considerado que se debe a que el Gobierno "está siendo chantajeado por sus socios".

El primero de los decretos contempla la revalorización de las pensiones para este 2026 o la congelación de las cuotas de los autónomos, mientras que el segundo incluye medidas sociales como las ayudas de la dana, el bono social, la moratoria antidesahucios o la prohibición de cortar los suministros de energía y agua a las familias vulnerables.

Este segundo texto previsiblemente incluirá el acuerdo alcanzado con el PNV para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitaría "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a las que se le obligaba", según palabras del partido vasco.

"Estamos absolutamente en contra de cómo se está llevando la tramitación de las iniciativas legislativas. Los socios están chantajeando al Gobierno para que las vaya troceando y las vaya aprobando a su medida", ha criticado.

No obstante, Mateo ha dicho desconocer "el alcance final" que va a tener el decreto del escudo social y ha pedido tiempo para dar "una auténtica opinión".