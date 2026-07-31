Baleares contabiliza más de 11.900 empresas que no han publicado sus cuentas en los últimos dos años

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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas que no han publicado sus cuentas en los últimos dos años asciende en Baleares a las 11.929, según el Estudio sobre Sociedades Fantasma elaborado por Informa D&B. Esta cifra representa el 2,3% del total nacional, que asciende a 520.505 empresas.

El organismo define como sociedades fantasma aquellas que, pese a estar inscritas en el registro, no han publicado sus cuentas en los dos últimos años teniendo obligación de hacerlo. En Baleares hay además 45.972 empresas activas, por lo que la tasa de sociedades fantasma sobre las activas es del 20,6%.

Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el mayor número de sociedades fantasmas, con un 19%, un 18 % y un 17% del total respectivamente. Al contrario, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta son las autonomías con menos compañías de este tipo, no llegan al 1%.

Por sectores, en Construcción y actividades inmobiliarias se localizan cerca de una de cada cuatro de estas empresas, y en Comercio, algo más del 20%. Tras ellos, Servicios empresariales, con un 14%, y Hostelería, con un 8%.

Respecto a la actividad a la que se dedican, la mayor tasa de penetración se encuentra en Comercio e Industrias extractivas, en ambos casos cerca del 31%, y Hostelería es el siguiente con un 29%.

En cuanto a la antigüedad, el 23,5% de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000, en total, alrededor del 26% iniciaron su actividad el siglo pasado, mientras que el 24% lo hizo entre 2001 y 2010 y un 34% entre 2011 y 2020.