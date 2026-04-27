Baleares contará con cinco nuevos fiscales

Archivo - Fachada de la Fiscalía Superior de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno creará cinco nuevas plazas de fiscales en Baleares, lo que supondrá un incremento de la plantilla del 6,85%. Este refuerzo se sumará a las 13 nuevas plazas de jueces ya anunciadas para este año.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado este lunes la propuesta de distribución territorial de las nuevas 200 plazas de fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026, que supondrán una inversión de 22,5 millones de euros.

De estas dos centenares de plazas, que se articularán mediante un real decreto, cinco se crearán en el archipiélago, lo que supondrá un incremento de la plantilla del 6,85%, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Se trata, ha defendido Bolaños, de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004.

El ministro ha subrayado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales y que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como la dimensión actual de las plantillas.

A este refuerzo de fiscales se le sumarán las 13 nuevas plazas de jueces que el Gobierno tiene previsto crear en Baleares a lo largo de este año en los tribunales de instancia y en el Tribunal Superior de Justicia.

En el conjunto de España serán 500 las nuevas plazas judiciales que se crearán, lo que supondrá un incremento del 8,5% del global de la plantilla.