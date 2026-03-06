Baleares critica que la nueva ley estatal educativa no tiene en cuenta infraestructuras ni realidad de las CCAA

El conseller de Educación y Universidades, Antonni Vera, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. - CAIB

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha señalado este viernes que el anteproyecto de la ley estatal educativa plantea interrogantes en cuanto a las infraestructuras, la realidad de las CCAA y la memoria económica.

Vera ha participado este viernes en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación convocada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y presidida por la ministra, Milagros Tolón, durante la cual se ha presentado el nuevo anteproyecto de ley educativa para que las comunidades autónomas pudieran valorar su contenido.

"Tenemos muchas preguntas y mucho de interrogantes. El primero es que no hay memoria económica. El segundo es que no tiene en cuenta las infraestructuras educativas y el tercero es que tampoco tiene en cuenta la realidad de las diferentes comunidades autónomas", ha afirmado Vera.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, durante el encuentro, el primero con la ministra Tolón, Vera ha trasladado la posición de la Conselleria, elaborada a partir del análisis técnico del documento y con la voluntad de garantizar que cualquier reforma normativa tenga en cuenta la realidad de los territorios, las competencias autonómicas y las necesidades de planificación y financiación que implica la implementación de nuevas medidas.

La Conselleria ha explicado que Baleares ya aplican actualmente unos horarios lectivos ajustados al marco que plantea el anteproyecto. En educación infantil y primaria, los docentes imparten un máximo de 23 horas de docencia directa, mientras que en educación secundaria son 18 horas de docencia directa. Este cómputo equivale a lo que fija el nuevo texto legal, que establece 23 horas lectivas en primaria y 18 en secundaria.

En cuanto a la reducción de ratios que también se recoge en el anteproyecto y que marca un máximo de 22 alumnos por aula en educación infantil y primaria (actualmente 25) y un máximo de 25 alumnos en secundaria (actualmente 30), el conseller Vera ha recordado que la Conselleria ya trabaja en un plan de reducción de ratios para aplicarlo de manera progresiva y, paralelamente, impulsa un plan de infraestructuras con la creación de nuevos centros educativos que también supondrán una mejora de las ratios.

Ante esta situación, durante la reunión, el conseller ha compartido la visión de la Conselleria sobre el contenido y la manera en que se ha elaborado el nuevo texto por parte del Ministerio.

MEMORIA ECONÓMICA

Vera ha destacado la importancia de que cualquier modificación del marco estatal incluya una memoria económica clara, ya que las medidas propuestas implican un incremento significativo de recursos humanos, materiales e infraestructuras.

También ha señalado que el desarrollo del texto se ha hecho sin seguir un proceso de negociación formal con las comunidades autónomas, aunque son estas las que gestionan directamente el sistema educativo y ejecutan las medidas en el territorio.

En el caso de Baleares, Vera ha recordado que se trata de un territorio plurinsular que recibe un flujo constante de nueva población a lo largo de todo el año.

Esta realidad provoca variaciones continuas en la escolarización y genera zonas tensionadas donde es más complejo reducir ratios si no se dispone previamente de las infraestructuras necesarias.

La Conselleria, según ha trasladado Vera, ya trabaja en un plan de infraestructuras que contempla la construcción de 77 centros nuevos y la ampliación de 60 centros en las islas durante un período de diez años.

Vera ha puesto de manifiesto que el calendario de implantación propuesto por el Ministerio no tiene en cuenta la realidad de la gestión educativa y que no existen informes técnicos que avalen la viabilidad de las fechas propuestas.

Además, ha indicado que la redacción del texto entra en ámbitos que forman parte de las competencias propias de las comunidades autónomas y que estas han desarrollado modelos adecuados a su realidad territorial, demográfica y social durante años.