Baleares cuenta con 72 plazas de acogida específicas para menores migrantes, el 18% de su capacidad ordinaria

Archivo - Dos migrantes pasean por la calle, a 27 de julio de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

El Govern asegura que sus recursos económicos están a disposición de los consells para hacer frente a la acogida de estos menores

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de protección de menores de los consells consells insulares de Baleares cuentan con un total de 72 plazas de acogida específicas para menores extranjeros no acompañados, un 17,7% de las 406 que el Gobierno ha fijado como su capacidad ordinaria.

Lo ha detallado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El también vicepresidente del Govern ha alegado que hasta hace unos años las 72 plazas "eran cifras razonables", dado que apenas llegaban menores no acompañados al archipiélago.

"Pero ahora nos hemos situado en unos niveles que nunca en la historia de estas islas habíamos conocido y, como consecuencia, los servicios de protección han estado absolutamente desbordados", ha señalado.

La situación actual, que ha considerado que no entra dentro de la "normalidad", ha hecho que con las plazas actualmente autorizadas "no se puede atender en condiciones de dignidad a estos menores".

El Gobierno, a través de un real decreto aprobado este martes, ha fijado que la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares es de 406 plazas. Las 72 actuales, por lo tanto, suponen apenas un 17,7% de esta cifra.

Costa ha cargado contra el cálculo que ha realizado el Ejecutivo central y ha reprochado que los criterios del reparto de menores "no se hayan negociado ni una palabra con el Govern".

Preguntado acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico destine partidas presupuestarias para ampliar el número de plazas de las que disponen los consells para atender a los menores extranjeros no acompañados, el portavoz ha asegurado que los recursos de la comunidad autónoma "están y estarán a disposición" de las instituciones insulares.

"No nos pondremos de perfil con los consells para ayudarles ante una situación extraordinaria. El impacto presupuestario es muy grande, y el Govern tiene que estar. Esté en los próximos presupuestos o no, el Govern estará par ayudar a una situación que pone en riesgo, en el caso del Consell de Formentera, la viabilidad económica".

Sobre la situación de la menor de las Pitiusas, Costa ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya destinó cuatro millones de euros para evitar que los gastos derivados de la atención de los menores migrantes supusiera el colapso económico del Consell.

"Por cierto, no recuerdo que el Gobierno haya enviado ni un duro, y el Consell lo ha pedido muchas veces", ha sentenciado.