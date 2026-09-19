Baleares cuenta con 7.609 donantes de médula ósea y las inscripciones en el registro pasan de 44 a más 540 en dos años

Archivo - Recurso trasplante de médula en Son Espases - CAIB - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares cuenta con 7.609 donantes de médula ósea y las inscripciones en el Registro de Donantes de Médula Ósea han pasado de 44 en 2023 a 545 en 2025

Con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, la Conselleria de Salud ha destacado el papel, cada vez más importante, de un equipo multidisciplinario de los hospitales y del Banco de Sangre y Tejidos para la promoción y la captación de estas donaciones ya que cada vez se informa más y mejor a los posibles donantes con campañas divulgativas.

Este sábado se conmemora el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos de la importancia de este acto altruista que beneficia, principalmente, a los enfermos de leucemia aguda, de linfoma y de mieloma múltiple.

A lo largo de 2025, se llevaron a cabo un total de 92 trasplantes de médula ósea en el archipiélago. Concretamente, se realizaron 78 en el Hospital Universitario Son Espases y 14 en el Hospital Universitario Son Llàtzer.

El hospital de referencia ha experimentado un crecimiento especialmente significativo, con un incremento de 17 trasplantes (un 28 por ciento más) respecto al año anterior.

Destaca el incremento de los trasplantes alogénicos, en los que se utilizan células de un donante compatible (familiar o no emparentado), que han crecido más de un 120 por ciento (de 17 a 38 casos) y que actualmente representan casi la mitad de la actividad.

El aumento se explica, en gran parte, por los trasplantes con donante no emparentado (DNE), que han experimentado el crecimiento más notable y han pasado de 9 a 27 casos, lo que supone un incremento del 200 por ciento.