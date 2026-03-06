Baleares defiende su futura ley del litoral ante el recurso del Gobierno contra la ley de la costa valenciana

Archivo - Playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido la viabilidad del anteproyecto de la Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral de Baleares, después que el Gobierno haya aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de la costa valenciana.

"Pensamos que no tiene que haber ningún tipo de problema jurídico que interrumpa en absoluto esta ley de costas y litoral", ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la ley valenciana, que tiene puntos en común con la que el Govern prepara.

Según Costa, "ya ha habido sentencias similares" y que el anteproyecto de la ley balear "observa la jurisprudencia generada y actúa en consecuencia".