Baleares destina casi 100 millones de fondos europeos MRR a vivienda y ve bien destinar también de Fondos de Cohesión

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear está ejecutando a día de hoy algo más de 97 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) provenientes de los fondos Europeos NextGen a varios programas de rehabilitación energética y de construcción de vivienda social y se ha mostrado igualmente favorable a que se destinen a políticas de vivienda asequible recursos de los fondos europeos de las Políticas de Cohesión.

Así se han pronunciado desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en relación a la reciente aprobación en el Parlamento Europeo (PE) del informe elaborado por el eurodiputado socialista Marcos Ros para destinar fondos de las Políticas de Cohesión a vivienda asequible.

En concreto, el 'Informe sobre el papel de la inversión de la Política de Cohesión en la resolución de la actual crisis de la vivienda' fue aprobado con 462 votos a favor, 142 en contra y 63 abstenciones.

El texto advierte del "deterioro" del acceso a la vivienda en la Unión Europea "como consecuencia de la especulación, de un mercado privado descontrolado y la falta de inversión pública para la creación de un gran parque de vivienda asequible, además de las barreras burocráticas, la escasez de mano de obra especializada y las dinámicas de mercado que agravan la especulación".

Asimismo, el informe subraya "la necesidad de garantizar condiciones de inversión a largo plazo que protejan los derechos de los inquilinos, dar prioridad a la rehabilitación sobre la nueva construcción aprovechando la ola europea de renovación, e incluir medidas específicas para trabajadores y estudiantes que residen en zonas especialmente turísticas".

EL PAPEL DE LAS CIUDADES

Desde la Conselleria que dirige José Luis Mateo han recordado que ya en el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre 'El papel de las ciudades y regiones en el plan europeo de vivienda asequible', aprobado en mayo en el PE, se indicaban todo un seguido de recomendaciones y actuaciones para los estados miembros que, especialmente en lo que afecta a territorios como Baleares, se comparten "ampliamente".

En concreto, la Conselleria coincide con el dictamen en la necesidad de abordar los retos singulares que se plantean en muchas ciudades en las que se observa un crecimiento demográfico en las últimas décadas que ha provocado un incremento de la presión sobre el mercado de la vivienda.

Igualmente, apuntan desde el Ejecutivo a la apuesta que hace el dictamen por la participación urgente y activa de los entes locales y regionales en la reforma en curso de las normas sobre ayudas estatales con el fin de que el ámbito de aplicación de estas no se limite a la vivienda social e incluya todos los modelos que promueven la asequibilidad de la vivienda.

El dictamen del Comité Europeo de las Regiones reconoce también, ha hecho hincapié el Govern, que en algunos de los principales destinos turísticos, como Baleares, la proliferación de segundas residencias también puede tener un impacto significativo en la accesibilidad de la vivienda para la población local.

Admite el texto que puesto que aumenta los costes en el sector inmobiliario, limita los terrenos disponibles para la edificación residencial y reduce la oferta de viviendas, puede derivar en un sesgo contra los usufructuarios de viviendas sociales y agravar aún más las disparidades territoriales.

El Ejecutivo ha resaltado igualmente que el dictamen aprobado por el PE en mayo insiste en que la solución principal al elevado coste de la vivienda estriba en edificar nuevas unidades, de modo que aumente la oferta y, en consecuencia, disminuyan los costes.

Destaca también la necesidad de que los entes locales y regionales garanticen la disponibilidad de normas, infraestructuras y terrenos adecuados para permitir e incentivar la construcción de nuevas viviendas, y de que la financiación y el apoyo de la Unión sean fácilmente accesibles.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y RESIDENCIAL

Según la información facilitada por la Conselleria de Vivienda, el departamento a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, ha incrementado de forma exponencial el ritmo de gestión y concesión de ayudas a lo largo de los últimos dos años.

En concreto, se están destinando unos 73 millones de euros de fondos MRR a varios programas de rehabilitación energética. Más de 7.000 viviendas se han visto beneficiadas, por valor de 36 millones de euros, con datos de septiembre de 2025.

Por otra parte, el archipiélago destina 24,6 millones de euros al programa de construcción de vivienda social en edificios energéticamente eficientes. Esta dotación está repartida en dos fases (12,3 millones de euros cada una) destinadas a financiar parcialmente actuaciones de promoción de vivienda del Ibavi.

La primera fase comprende 16 promociones y un total de 410 viviendas de diversas tipologías. La segunda abarca 19 promociones y 342 viviendas. Todas ellas en régimen de alquiler.

De estas 35 promociones, 24 ya están finalizadas y entregadas, y, respecto al resto de promociones, se trabaja para cumplir los plazos de finalización y justificación marcados en el programa de referencia, así como para presentar en tiempo y forma algunas solicitudes de modificación del acuerdo de financiación para mejor encaje del objeto del programa.