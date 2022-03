Baleares destinará 527.800 euros a desplazamientos de estudiantes en Europa

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura a efectuar un gasto de 527.800 euros para la publicación de una convocatoria de ayudas de desplazamiento para alumnos de Baleares, empadronados en Mallorca, que cursen estudios universitarios en la Unión Europea (UE-27) durante el año académico 2021-2022.

Así, la Secretaría Autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística tiene la voluntad de continuar la política de ayudas económicas para los alumnos universitarios de las Islas y, en este caso, de Mallorca.

Como en años anteriores, se prevén dotaciones presupuestarias específicas para que los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera publiquen las convocatorias de ayudas correspondientes a los estudiantes con domicilio en las islas citadas.

La línea de ayudas supone, por un lado, garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades por motivos de insularidad y, por otro, favorecer la calidad, la competencia y la excelencia en el rendimiento académico de nuestra comunidad universitaria.

De esta compensación económica para desplazamientos pueden beneficiarse, si cumplen unos requisitos académicos mínimos en cuanto a los créditos de los que deben haberse matriculado, los alumnos residentes en Mallorca que tengan que desplazarse fuera de la isla para cursar estudios universitarios oficiales.

La condición para otorgar la ayuda está sujeta a que los estudiantes no puedan cursarlos en su isla de residencia como alumnos de la Universitat de les Illes Balears o de los centros que están adscritos, bien porque los estudios no se ofrecen o porque no han obtenido plaza.