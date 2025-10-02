Baleares establece servicios mínimos del 100% en atención hospitalaria y emergencias para la huelga de los sanitarios A1

Estos no incluyen al personal MIR dadas las características específicas de su relación laboral

El IbSalut ha establecido servicios mínimos del 100% en atención hospitalaria y en los servicios de urgencias y emergencias de cara a la huelga del personal sanitario A1 del Sistema Nacional de Salud prevista para este viernes.

Estos servicios mínimos, ha indicado la Conselleria de Salud en un comunicado, han sido acordados entre el comité de huelga y la administración.

Los paros están previstos entre las 00.00 y las 23.59 horas de este viernes. En aquellos centros que dispongan de varios turnos, el comienzo será en el primer turno del día y finalizará una vez finalizado el último, aunque se prolongue hasta el sábado.

Los servicios esenciales que se han establecido en la atención hospitalaria considerados como actividad urgente o crítica serán del 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

Es el caso, por ejemplo, de los servicios en los que se presta una asistencia vital como las urgencias, UCI, oncología médica y radioterapia, cirugía oncológica, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria.

También serán del 100% en los servicios de urgencias y emergencias como el SUPA y el SAMU 061 "dada su naturaleza y la de los servicios que prestan".

En cuanto a la atención primaria, en el turno de mañana (de 08.00 a 15.00 horas) deberá haber como mínimo un médico y un pediatra por cada centro de salud. En aquellos centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias deberán ser dos médicos y un pediatra.

Por lo que respecta a la atención continuada, desde las 15.00 hasta las 00.00 horas, los servicios mínimos engloban a todos los médicos que realicen atención continuada en los PACS.

No se han establecido servicios mínimos para el personal MIR dadas las características específicas de su relación laboral.