Baleares estará en aviso amarillo por oleaje este domingo

Archivo - Una persona sentada frente al oleaje - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo a partir de este domingo en Baleares por viento y fenómenos costeros.

El aviso estará en vigor desde las 06.00 horas en Mallorca y Menorca y desde las 10.00 horas en el sur de Mallorca, Eivissa y Formentera, según ha informado la Aemet.

En concreto, en todas las islas se espera para este domingo viento del norte y nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.

Para el lunes, la Aemet ha activado el aviso naranja en Menorca durante todo el día por fenómenos costeros, ya que se espera que las olas alcancen los cuatro metros.

En Mallorca el aviso se mantendrá amarillo entre las 00.00 y las 06.00 horas, mientras que en Eivissa y Formentera quedará desactivado a las 20.00 horas del domingo.