Baleares estrena EspaiSalut: accede a información y trámites sanitarios online

Javier Ureña en la presentación de EspaiSalut - CAIB

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha presentado este lunes EspaiSalut, el punto digital de acceso a toda la información y las gestiones sanitarias, desde donde los ciudadanos podrán consultar directa y rápidamente su información y hacer los trámites de salud a través de una página web o de una aplicación.

El presupuesto global del proyecto es de cerca de 2,47 millones de euros y está financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation EU, con una aportación de 1,65 millones de euros, según ha presentado el director general, Javier Ureña.

EspaiSalut se convierte en una puerta de entrada única y digital a todos los servicios de salud, de manera que tanto desde la web espaisalut.ibsalut.es, como desde la aplicación que se puede descargar en el móvil, se accede a la información clínica personal y se pueden llevar a cabo diferentes trámites sanitarios.

Según la Conselleria, esto supone un importante ahorro de tiempo y en desplazamientos, consultas o llamadas, que ahora podrán hacer simplemente conectándose a EspaiSalut y accediendo al trámite o información requerida y de manera totalmente segura.

¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE ESPAISALUT?

En concreto, desde el portal o desde la aplicación se podrá acceder a la tarjeta sanitaria, que ya será virtual, por lo que estará siempre en el dispositivo móvil elegido, ya que se genera un QR que permitirá identificarse en centros de salud y farmacias. Además, también se podrá renovar, pedir un duplicado o modificar los datos que constan en ella.

Asimismo, se podrán pedir también las citas administrativas, con enfermería o con el médico del centro de salud correspondiente, y se revisar las citas pendientes y pasadas. También permitirá acceder a la historia clínica, de manera que ya no será necesario desplazarse al centro de salud para obtener información sobre los resultados de las pruebas realizadas, como análisis o radiografías, los informes médicos, las alergias o intolerancias reconocidas, voluntades anticipadas registradas o la lista de espera para consultas o procedimientos.

Por otro lado, se incluirán todos los medicamentos prescritos, incluso el tratamiento anticoagulante, el calendario de dispensación y un buscador de farmacias. Además, se podrán consultar y modificar si es necesario los datos personales, así como realizar trámites como Solicitar un cambio de profesional, hacer una solicitud y su seguimiento, y aportar documentación o consultarla.

Al tratarse de datos personales especialmente sensibles, se deberán usar los sistemas de identificación segura, como Cl@ve o certificados equivalentes, que garantizan que solo el usuario y los profesionales sanitarios autorizados pueden consultar esta información. De esta manera, la plataforma facilita el acceso a los servicios digitales de salud asegurando, al mismo tiempo, la protección máxima y la confidencialidad de los datos.

La posibilidad de realizar todas estas acciones de manera autónoma y en cualquier momento no sustituirá la atención presencial necesaria, pero evitará buena parte de consultas administrativas y la utilización de citas correspondiente. Además, los profesionales sanitarios podrán dedicarse a cuestiones más técnicas y sanitarias, por lo que EspaiSalut complementa y refuerza el servicio que se prestaba.

Para llevar a cabo todas estas consultas o funciones, el usuario recibirá acompañamiento por medio de vídeos explicativos. Otros contenidos que se añadirán serán las preguntas más frecuentes, las noticias de interés o información legal.

EspaiSalut también potenciará la bidireccionalidad, por lo que está previsto incluir la posibilidad de hacer aportaciones a través de buzones de quejas, sugerencias o agradecimientos. Además, en la web se incorporarán gradualmente otros canales de comunicación directa, como el correo electrónico, mensajería instantánea u otro tipo de asistencia virtual. Tanto la web como la aplicación móvil estarán disponibles en catalán, castellano, inglés y alemán.

La Conselleria ha remarcado que se trata de un paso decisivo en la estrategia de transformación digital en la salud balear, orientada a construir un nuevo modelo de relación con los ciudadanos, los pacientes y los profesionales sanitarios. De hecho, la nueva web y la aplicación móvil de EspaiSalut constituyen el primer hito del despliegue de un proyecto integral de transformación del modelo de relación con el paciente.

Concebida como una plataforma abierta y evolutiva, EspaiSalut incorporará progresivamente nuevos servicios y capacidades digitales. Entre los próximos hitos destaca la puesta en marcha de la Plataforma de Atención Digital Personalizada, que permitirá desplegar nuevos canales de comunicación, seguimiento remoto y acompañamiento digital de los pacientes, consolidando un modelo asistencial más proactivo, personalizado y centrado en la persona.