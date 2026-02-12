Baleares exige al Gobierno una mayor transparencia y cogobernanza en la gestión de los fondos europeos

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Coordinación Local, Antònia Maria Estarellas, participa en el pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue). - CAIB

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha exigido al Gobierno una mayor transparencia y una cogobernanza real en la gestión de los fondos europeos y del Marco Financiero Plurianual.

Así lo defendió la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Coordinación Local, Antònia Maria Estarellas, durante el pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue) celebrado el miércoles.

La delegación del Govern ha criticado la falta de diálogo real con las comunidades autónomas en cuestiones que afectan al futuro de los territorios y ha reclamado un "cambio de rumbo" tanto en la gobernanza de los fondos comunitarios como en la interloución con el Estado.

La reunión del Carue, ha lamentado la Conselleria en un comunicado, se convocó "con más de cuatro años de retraso" y en ella no participó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El orden del día, además, fue básicamente informativo y careció de "espacios reales para el debate o la toma de decisiones".

Es por ello que Baleares instó formalmente al Gobierno a informar de manera más detallada, regular y con carácter previo sobre el estado y la evolución de las negociaciones en Bruselas, especialmente en lo que respecta al futuro Marco Financiero Plurianual.

El Govern ha considerado "imprescindible" conocer con antelación la posición que defenderá el Estado para poder "anticipar el impacto de las políticas europeas" en el archipiélago y garantizar una defensa adecuada de sus intereses.

En este sentido, ha expresado su preocupación por "la ausencia de un debate específico" sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea, dado que de él dependen las ayudas europeas, las infraestructuras, el medio ambiente, la agricultura, la cohesión social o el desarrollo económico.

En línea con otras comunidades autónomas, el Govern pidió que el Estado se adhiera a la 'Declaración de Galicia', un documento "de carácter técnico y político" que pretende defender el papel de las regiones en el diseño de las políticas de cohesión y en la definición del futuro de la política de financiación europea, evitando que las decisiones se adopten "de forma unilateral" desde Madrid.

Como propuesta concreta, Baleares ha reclamado la creación de grupos de trabajo mixtos entre las comunidades autónomas y los ministerios implicados con el objetivo de analizar los reglamentos presentados el pasado mes de julio en el marco del futuro Marco Financiero Plurianual y de evaluar el impacto del denominado 'Plan País', consensuando los aspectos que afectan directamente a las competencias de ejecución y gestión de las comunidades autónomas.

"No se trata solo de recibir fondos, sino de decidir cómo se ejecutan. Las comunidades autónomas somos las que gestionamos la realidad del territorio y es imprescindible que los puntos a negociar en Bruselas se consensúen y respeten las competencias de gestión", han recalcado los representantes del Govern.

El Ejecutivo autonómico, mediante una carta oficial, ha trasladado esta preocupación al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, a quien ha pedido "más tiempo para el debate y una participación real de las comunidades autónomas en las decisiones en materia de asuntos europeos".

Estarellas estuvo acompañada por las directoras generales de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis, y de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bàrbara Barceló.